И президенту США Джо Байдену, и европейским лидерам Россия дала понять, что она не допустит ползучего наступления, давления на Россию с использованием Украины и военного переворота в Белоруссии с потенциальным вводом польских войск на белорусскую территорию, полагает эксперт.
«Дело в том, что эти маневры, эти учения, которые провела Россия на границе с Украиной, создали новую реальность», — сказал Зубец.
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Неделю назад в Крыму завершились учения Вооруженных сил РФ. В регион для инспекции прибыл Сергей Шойгу. По итогам посещения полуострова министр отметил, что НАТО существенно нарастила военную активность вблизи южных границ России.
Эти учения проводились как часть внезапной проверки боеготовности российских вооруженных сил.