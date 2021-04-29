Россия провела учения на границе с Украиной, чем создала новую реальность для Запада и украинской стороны, показав, что не даст себя использовать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

Шойгу дал приказ завершить учения на юге и западе России © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Джо Байдену, и европейским лидерам Россия дала понять, что она не допустит ползучего наступления, давления на Россию с использованием Украины и военного переворота в Белоруссии с потенциальным вводом польских войск на белорусскую территорию, полагает эксперт.

«Дело в том, что эти маневры, эти учения, которые провела Россия на границе с Украиной, создали новую реальность», — сказал Зубец.

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Неделю назад в Крыму завершились учения Вооруженных сил РФ. В регион для инспекции прибыл Сергей Шойгу. По итогам посещения полуострова министр отметил, что НАТО существенно нарастила военную активность вблизи южных границ России.

Эти учения проводились как часть внезапной проверки боеготовности российских вооруженных сил.