Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) объявила о создании всеукраинского гражданского движения против фашизма «Патриоты - За жизнь». Об этом депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива сообщил на брифинге в Верховной Раде 28 апреля, говорится на сайте политсилы

Марш «Галичины» в Киеве. Откуда пошло и во что выльется? заявил он.

Депутат напомнил, что вечером 28 апреля в Киеве пройдет марш чествования нацистской дивизии СС «Галичина». Шествие стартует в 18:00 от метро «Арсенальная». Дата выбрана в связи с тем, что в этот день 78 лет назад во Львове был торжественно озвучен Акт создания дивизии.

«Патриоты — За жизнь» ранее функционировали как общественное движение во главе с Кивой, неофициально считаясь силовым крылом ОПЗЖ. Неделю назад Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Харьковской области 60 членов этой организации из-за того, что те якобы пытались «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины».