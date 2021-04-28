«Мы потомки победителей, воспитанные на подвигах наших дедов, и мы обязаны поставить точку в этом безумии, объявить войну всем, кто исповедует ценности нацизма, кто причастен к предательству истории и людей, которые дали нам возможность сегодня жить и растить детей», — заявил он.
Депутат напомнил, что вечером 28 апреля в Киеве пройдет марш чествования нацистской дивизии СС «Галичина». Шествие стартует в 18:00 от метро «Арсенальная». Дата выбрана в связи с тем, что в этот день 78 лет назад во Львове был торжественно озвучен Акт создания дивизии.
«Патриоты — За жизнь» ранее функционировали как общественное движение во главе с Кивой, неофициально считаясь силовым крылом ОПЗЖ. Неделю назад Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Харьковской области 60 членов этой организации из-за того, что те якобы пытались «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины».