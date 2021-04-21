Также одним из побудительных мотивов американцев в их нынешней словесной эскалации является активизация, связанная с завершением строительства «Северного потока — 2», добавил политолог.
«Но есть еще одно, более существенное, обстоятельство. Это документы, которые всплывают и всплывают. Они касаются разного рода похождений Хантера Байдена, который упоминал всуе имя своего отца», — сказал Эскин.
Ранее на Украине разразился очередной скандал: народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко и куратора Украины в США — вице-президента Джо Байдена, из которых становится понятно, что Киев находится под абсолютным внешним управлением Вашингтона.