Суть «грозной риторики» американского президента Джо Байдена заключается в его желании переключить внимание общественности с компрометирующих его пленок, а также с ситуации с сыном Хантером, сказал в интервью Украина.ру израильский политолог Авигдор Эскин

Марков рассказал, как Байден испугался стать посмешищем © REUTERS, Jonathan Ernst

«Но есть еще одно, более существенное, обстоятельство. Это документы, которые всплывают и всплывают. Они касаются разного рода похождений Хантера Байдена, который упоминал всуе имя своего отца», — сказал Эскин.

Ранее на Украине разразился очередной скандал: народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко и куратора Украины в США — вице-президента Джо Байдена, из которых становится понятно, что Киев находится под абсолютным внешним управлением Вашингтона.