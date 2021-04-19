«"Укрзализныця" сейчас имеет два контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива. Одновременно из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на четверо суток», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Как уточняется, сейчас «Укрзализныця» пытается обеспечить стабильную работу железнодорожного транспорта.
Компанию лихорадит с прошлого года. Карантин из-за пандемии коронавируса резко сократил доходы, а планы масштабных сокращений сотрудников привели к масштабной забастовке в марте 2021 года.
Позднее стало известно, что у правительства в планах по «Укрзализныце» приватизация компании. Разрешающие это изменения в украинское законодательство были приняты в Верховной Раде 30 марта.