Госкомпания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») 19 апреля сообщила о нехватке дизельного топлива

«"Укрзализныця" сейчас имеет два контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива. Одновременно из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на четверо суток», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Укрзализныця» под пятой Сороса. По Ахметову и Саакашвили нанесли очередной удар © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Компанию лихорадит с прошлого года. Карантин из-за пандемии коронавируса резко сократил доходы, а планы масштабных сокращений сотрудников привели к масштабной забастовке в марте 2021 года.

Позднее стало известно, что у правительства в планах по «Укрзализныце» приватизация компании. Разрешающие это изменения в украинское законодательство были приняты в Верховной Раде 30 марта.