Первый президент Украины Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 14 апреля в эфире «Украина 24» объяснил свои слова о готовности стрелять из личного оружия по людям с российскими флагами

Кравчук готов отстреливаться. Война в Донбассе неизбежна? © AFP, STR

«Не один я такое сказал, так думают, возможно, миллионы. Я убежден, что каждый украинец в такое тяжелое для Украины время, является одновременно защитником, патриотом, гражданином», — сказал политик.

В качестве примера он привел Швейцарию, «где в каждой семье есть оружие и оно может быть использовано для защиты своей земли, народа.

«Враги Украины должны быть выдворены за пределы Украины, чтобы их духом тут не пахло», — завершил он.

На прошлой неделе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Кравчук сделал резонансное заявление. В ответ на вопрос журналиста, соберется ли собеседник стрелять, если «кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами» бывший украинский лидер ответил положительно.

Ранее Кравчук также обещал лично убивать «врагов Украины» в случае возобновления военного конфликта на юго-востоке страны.