Украинки, которых ранее задержали за обнаженную фотосессию в Дубае, прилетели в Киев. Об этом 13 апреля сообщает ТСН в программе «Утро»

Не от хорошей жизни: зачем украинский спонсор Обамы устроил эротическую фотосессию в Дубае © strana.ua

В аэропорту Борисполь украинки старались спрятаться от камер и не давали комментариев СМИ. Однако в соцсетях девушки, не скрываясь, стали делиться радостью от возвращения домой.

«Фарту масти, ментам — по пасти. Ребята, я откинулась! Спасибо всем, кто переживал за меня. Скоро будут подробности драки за хлеб. Всех люблю, целую», — рассказала в видеоролике одна из девушек.

Ранее, 3 апреля, в сети разлетелись кадры с эротической фотосессией на балконе отеля в Дубае. Среди задержанных за непристойное поведение участников съемок было 12 украинок.

СМИ выяснили, что организатор фотосессии — киевлянин, финансист Виталий Гречин, который и вывез девушек в путешествие с неприятными последствиями.