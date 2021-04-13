Девушек депортировали после 10 дней в тюрьме Дубая. Сообщается, что одна из 12 украинок не смогла улететь из ОАЭ, поскольку подхватила коронавирус и ей пришлось остаться на карантине. Кроме того, не вернулся на Украину и организатор скандальной фотосессии.
В аэропорту Борисполь украинки старались спрятаться от камер и не давали комментариев СМИ. Однако в соцсетях девушки, не скрываясь, стали делиться радостью от возвращения домой.
«Фарту масти, ментам — по пасти. Ребята, я откинулась! Спасибо всем, кто переживал за меня. Скоро будут подробности драки за хлеб. Всех люблю, целую», — рассказала в видеоролике одна из девушек.
Ранее, 3 апреля, в сети разлетелись кадры с эротической фотосессией на балконе отеля в Дубае. Среди задержанных за непристойное поведение участников съемок было 12 украинок.
СМИ выяснили, что организатор фотосессии — киевлянин, финансист Виталий Гречин, который и вывез девушек в путешествие с неприятными последствиями.