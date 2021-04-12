Правоохранители быстро вынесли российский флаг из зала заседаний. Объяснить свои действия активист не успел, слова ему не предоставили.
Стоит отметить, что ровно 7 лет назад, 12 апреля 2014 года в Славянск прибыла группа добровольцев во главе с Игорем Стрелковым. При поддержке местного населения они взяли штурмом здания милиции, СБУ и городской управы. Это стало началом формирования вооруженных сил ополчения Донбасса, после чего против Донецкой и Луганской Народных Республик Киевом была начата военная операция.
Конфликт на востоке Украины с разной интенсивностью продолжается по сей день. По данным ООН, за все время боевых действий в регионе погибли более 13 тысяч человек.