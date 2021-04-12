В Славянске на подконтрольной Киеву территории Донецкой области во время внеочередной сессии городского совета местный активист Василий Хоменко внес в зал заседаний флаги России и Украины. Об этом 12 апреля сообщило местное издание 6262.com.ua

Как «Правый сектор»* забыл, а затем вспоминал бой 20 апреля 2014-го под Славянском © wikimedia.org

Стоит отметить, что ровно 7 лет назад, 12 апреля 2014 года в Славянск прибыла группа добровольцев во главе с Игорем Стрелковым. При поддержке местного населения они взяли штурмом здания милиции, СБУ и городской управы. Это стало началом формирования вооруженных сил ополчения Донбасса, после чего против Донецкой и Луганской Народных Республик Киевом была начата военная операция.

Конфликт на востоке Украины с разной интенсивностью продолжается по сей день. По данным ООН, за все время боевых действий в регионе погибли более 13 тысяч человек.