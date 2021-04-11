В Белоруссии решение главы украинской делегации в Трехсторонней группе по Донбассу Леонида Кравчука о переносе переговоров из Минска в Польшу назвали «смехотворным» и «вакханалией». Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает пресс-служба ведомства 10 апреля

Он отметил, что Белоруссия никогда не напрашивалась в посредники, а была вовлечена в процесс урегулирования по просьбе Украины, Германии, Франции и России. Минск выполнял все свои обязательства и получил ряд благодарностей, в том числе от ОБСЕ.

«Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске. Неважно где будут проходить эти заседания. Пусть они даже в Антарктиде проходят — главное, чтобы был достигнут конкретный результат», — отметил Макей.

Зеленский и Донбасс: игра мускулами или подготовка к войне? © пресс-служба президента Украины

«"Мы должны проводить заседания ТКГ в нейтральной стране, например, в Польше". Я не знаю откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не сыскать», — сказал министр.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил перенести переговоры из Белоруссии в другую страну, например, в Польшу.