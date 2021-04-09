Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не будет вводить общенациональный локдаун, а мэр Киева Виталий Кличко может предложить президенту назначить нового главу Киевской городской государственной администрации (КГГА), если ему не хватает собственных полномочий. Об этом он написал 9 апреля в Telegram

Локдаун и провал вакцинации. Украина бьет рекорды по смертям от коронавируса © pravda.com

В свою очередь, Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин работает, и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости. Он указал, что правительство прислушивается к мнению представителей местной власти, если ее цель не политический пиар.

«Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если мэр Киева… считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА», — написал Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул, что властям Киева необходимо сосредоточиться на контроле за соблюдением ограничений красной зоны по заражаемости коронавирусом.

На Украине второй день подряд фиксируется больше 19 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Наибольшее их число зарегистрировано в Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.