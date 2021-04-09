Россия может предпринять любые действия в отношении Запада, если те страны, которые раньше считались партнерами, предпринимают по отношению к ней крайне недружественные шаги. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина убийцей, и пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США. После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.

То, что было сказано Байденом, — прямая угроза, и по этому поводу нужно принимать решения, подчеркнул эксперт.

«Я считаю, что можно принять решения о зеркальных мерах, а можно вообще разорвать дипломатические отношения, тем более что на это намекал Лавров, комментируя будущие отношения с Евросоюзом. Он, конечно, прямо об этом не говорил, но он имел в виду, что возможно все, если Евросоюз постоянно принимает недружественные меры в отношении России, причем делает это необоснованно», — указал Бекман.

Все, что говорит Байден, происходит на фоне кризиса доверия к американской демократии и к президентским выборам в США, поэтому мировому сообществу следовало бы выделить альтернативное американское правительство и работать с ним, заключил собеседник издания.

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