Учитывая серьезный политический кризис, который развивается сегодня в США, мировому сообществу следовало бы выявить альтернативное американское правительство и работать с ним. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Секс, наркотики, алкоголь: Хантер Байден откровенно рассказал о работе на Украине © AP, Visar Kryeziu Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина убийцей, и пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США. После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.

Эксперт отметил, что в американском обществе существует серьезный раскол, когда до 80 млн человек не принимают Байдена как президента, тем более что в последнее время возникает много слухов о его состоянии здоровья.

«А если до 80 млн американцев не доверяют результатам выборов и не поддерживают Байдена, возникает вопрос о его полномочиях. Например, имеет ли он право назначать послов в иностранные государства, в том числе в Финляндию, если столько людей его не поддерживают?» — задается вопросом Бекман.

Собеседник издания добавил, что эти оскорбительные высказывания нанесли серьезный удар по рейтингу и репутации самого Байдена, так как истинный лидер не должен такие вещи говорить.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.