Вмешательством во внутренние дела и экономические интересы других стран назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков планы США назначить спецпредставителя для воспрепятствования проекту «Северный поток – 2». Слова Пескова приводит «Интерфакс» 8 апреля

Ранее администрация Джо Байдена не стала усиливать санкции против «Северного потока – 2», что вызвало критику со стороны ряда конгрессменов, потребовавших нарастить давление на проект.

«Конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет никакого отношения к США и который вообще расположен на другом континенте, наверное, красноречиво говорят о том, что называется вмешательством во внутренние дела, вмешательством в экономические интересы других стран», — сказал Песков.

По его словам, пока в Кремле видят, что страны, которые являются партнерами по проекту «Северный поток – 2», достаточно последовательны в намерении завершить его достройку и ввести в эксплуатацию.

«Этот проект чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

«Северный поток – 2»: Готовность проекта составляет 95%, против него участились провокации со стороны Польши © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» неизбежно.