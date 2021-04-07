Украинские ученые считают, что темпы распространения COVID-19 в стране снижаются, несмотря на рост официальных показателей заболеваемости. Об этом 7 апреля сообщили на сайте Национальной академии наук

Почти 15,5 тысячи украинцев подхватили коронавирус за сутки © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, которые вытекают из официальной статистики… Поэтому вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны)», — говорится в материале НАН.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Ожидается, что эти регионы могут скоро выйти из «красной» зоны карантина. При этом официальные сводки Минздава гласят о том, что на выходных за все время пандемии в стране был зафиксирован абсолютный антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки — более 20 тысяч.