Украина договорилась с американской фармацевтической корпорацией Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента 6 апреля

«Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев — мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer», — говорится в сообщении.

Как утверждается, контракт удалось заключить благодаря разговору Владимира Зеленского с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой еще в начале февраля. Невыполнение указа Зеленского по вакцинации только на руку Украине © пресс-служба президента Украины

Отмечается, что переговорами по поставкам по поручению Зеленского занимался глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время», — добавил Ермак.

Украина планирует продолжать и расширять сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями.

В свою очередь, глава Минздрава Максим Степанов заверил, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз будут поставлены на протяжении 2021 года.

Ранее в Минздраве заявляли, что 117 тысяч доз американской вакцины Pfizer поступит на Украину в феврале. Президент Украины Владимир Зеленский был готов привиться ей на камеру, однако был вынужден пройти вакцинацию аналогом AstraZeneca — Сovishield.