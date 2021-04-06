Львов не будет покупать 100 белорусских 12-метровых автобусов МАЗ под предлогом «политической ситуации в Белоруссии», сказал мэр города Андрей Садовый в своем видеообращении, обнародованном на Facebook 6 апреля

Он рассказал, что белорусская компания побеждает в тендере от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), но городские власти отказываются приобретать у белорусов, чтобы «не финансировать режим Лукашенко».

«Почему победил МАЗ? Все просто — Белоруссия поддерживает своего производителя, поэтому МАЗ предложил самую низкую цену и обошел украинских конкурентов. Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно. Почему? Революция и развитие демократического общества — это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права», — заявил Садовый.

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Он попросил украинское правительство ввести «защитные тарифы» или пошлины на закупку общественного транспорта за рубежом, поскольку его можно приобрести на Украине.

Он также обратился к украинским градоначальникам, которые сейчас стоят перед аналогичным выбором, с просьбой выбирать украинского производителя.