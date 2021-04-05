Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в ОГА положительно отнеслись к требованию разрешить работу рынков и обещали наработать решение в течение нескольких часов.
«Поэтому скоро наконец-то будет известно, как, когда и при каких условиях промышленные рынки смогут работать. Городские власти всячески поддержат предпринимателей. Теперь слово за областной администрацией. Ждем», — пояснил градоначальник.
Утром в понедельник также на митинг вышли предприниматели Полтавы, которые работают на рынках города. Второй раз за неделю они открыто потребовали снять запрет на работу рынков. С 3 по 17 апреля там закрыли кафе, рестораны, бары, ТРЦ, развлекательные заведения, непродовольственные рынки, спортивные залы, бассейны и старшую школу.
В субботу, 3 апреля, на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.