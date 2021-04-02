Украинские правоохранители задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР) по подозрению в создании террористической группы, говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора Украины, опубликованном 2 апреля

«Подозреваемый с мая по июнь 2014 года в составе незаконного вооруженного формирования «Всевеликое Войско Донское»… организовывал и нес службу на блокпостах, которые были расположены на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец», — утверждают прокуроры.

Война и поражение в Донбассе станут политической катастрофой для Киева

Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой областей с насильственной сменой власти на Украине.

12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.