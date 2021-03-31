Отмечается, что карту Украины без Крыма заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.
В частности, карту Украины без Крыма заметили в книге «История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования» 2018 года, авторства О.К. Струкевича.
Также отмечается, что аналогичное изображение появляется и в учебнике для девятого класса.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешение у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.