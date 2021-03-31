Украинские историки обнаружили в учебниках для учеников старших классов карту Украины без Крыма. Об этом 31 марта сообщает «Историческая правда»

Отмечается, что карту Украины без Крыма заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

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Также отмечается, что аналогичное изображение появляется и в учебнике для девятого класса.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешение у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.