Машинисту пассажирского поезда «Киев-Запорожье» пришлось выполнить экстренное торможение из-за проблем с рельсами. Об этом 29 марта в эфире «Украина 24» сообщил руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Перцовский

«Укрзализныця» зафиксировала рекордный убыток за 2020 год © Facebook, Євген Кравцов

«Есть предварительный комментарий от машиниста о том, что была проблема с рельсами, с путями. Машинист сразу среагировал и выполнил экстренное торможение. И это один из факторов, который позволил обойтись без жертв», — объяснил Перцовский.

В 2012 году на Украине было запущено движение скоростных поездов категорий «Интерсити» и «Интерсити+». Осуществляет перевозки государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания».

Ранее в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, опубликованном 1 декабря прошлого года, сообщалось, что финансовое состояние нереформированной компании «Укрзализныця» остается критическим.