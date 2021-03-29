По информации пресс-службы «Укрзализныци», с рельсов сошли шесть из девяти вагонов поезда в районе Славгорода Запорожской области. Пассажирами поезда были 88 человек, никто из них не пострадал.
«Есть предварительный комментарий от машиниста о том, что была проблема с рельсами, с путями. Машинист сразу среагировал и выполнил экстренное торможение. И это один из факторов, который позволил обойтись без жертв», — объяснил Перцовский.
В 2012 году на Украине было запущено движение скоростных поездов категорий «Интерсити» и «Интерсити+». Осуществляет перевозки государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания».
Ранее в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, опубликованном 1 декабря прошлого года, сообщалось, что финансовое состояние нереформированной компании «Укрзализныця» остается критическим.