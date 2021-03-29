Пассажирский поезд «Интерсити», следовавший по маршруту Киев - Запорожье сошел с рельсов в районе Славгорода запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрзализныця» 29 марта

По ее данным, с рельсов сошли шесть из девяти вагонов поезда. Также, по информации «Укрзализныци», в поезде во время инцидента было 88 пассажиров, никто из них не пострадал.

«Сейчас УЗ решает вопросы по доставке указанных пассажиров на станцию назначения. Также прорабатывается вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса», — сообщили в УЗ.

«Укрзализныця» зафиксировала рекордный убыток за 2020 год © Facebook, Євген Кравцов

В 2012 году на Украине было запущено движение скоростных поездов категорий «Интерсити» и «Интерсити+». Осуществляет перевозки государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания».

Ранее в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, опубликованном 1 декабря прошлого года, сообщалось, что финансовое состояние нереформированной компании «Укрзализныця» остается критическим.