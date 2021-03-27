Когда на Украине говорят о деолигархизации, то нужно сначала определиться с тем, кого именно считать олигархами. Об этом рассказал директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что президент Украины начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры.

«У нас олигархами считают шестерку орлов, которые сформировались во времена позднего Кучмы (Коломойский, Ахметов, Пинчук, Фирташ и еще пара ребят). Но это «старые олигархи». А у нас за последние 5-7 лет появилась целая стая «новых олигархов» (Порошенко, Аваков, Яценюк). В этом списке также могли оказаться Пашинский и Луценко (который никогда не занимался бизнесом, но, будучи генпрокурором, активно продавал дела на сотни миллионов долларов и брал откаты). Кроме того, подтянулись двое-трое людей, которые занимаются агробизнесом», — указал эксперт.

США предъявляют требования деолигархизации ко многим странам, напоминающим Украину, но по факту те люди, которые ведут политику от имени Владимира Зеленского, лишь «показательно пощипывают» старых олигархов и предъявляют это американцам, а параллельно с этим идет процесс усиления части новых олигархов, уточнил политолог.

Рудяков добавил, что на Украине уже давно сформировалась олигархическая экономика, и если деолигархизировать экономику, устранив хотя бы часть олигархов, то она просто разрушится в том виде, в котором она существует сейчас.

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