В 2020 году Украина импортировала около 1 млн тонн различных фруктов, что является рекордом для страны. Об этом 25 марта сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ)

«Это исторический максимум по объемам импорта фруктов, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 8% и в 1,5 раза — показатель пятилетней давности», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, на Украину завозятся в основном фрукты и овощи, которые не могут быть выращены в местном климате. Исключение составляют яблоки, но их доля в общей структуре импорта всего 1%.

Украине придется импортировать воду уже через 30 лет © glass-of-water-in-the-sunlight / flickr.com

На втором месте — мандарины (187 тыс. тонн, или 19% объема импорта), на третьем — апельсины (90 тыс. тонн, или 9%), далее лимоны (65 тыс. тонн, или 7%) и персики (48 тыс. тонн, или 5%).

Наибольшие темпы роста демонстрируют поставки грейпфрутов и хурмы — их объемы импорта удвоились за последние пять лет. В 2020 году Украиной было закуплено 40 тыс. тонн хурмы и 39 тыс. тонн грейпфрутов.