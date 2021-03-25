Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заступился за бывшего депутата Верховной Рады и участника войны в Донбассе Семена Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко, которых СБУ подозревает в создании незаконного вооруженного формирования - частной военной компании (ЧВК). Об этом 25 марта он написал в Facebook

Он назвал работу ведомства «дешевым разводом» и выругался в нецензурной форме. По его данным, указанная ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. Также Саакашвили отметил, что поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. ЧВК имени Семенченко. Зачем Зеленскому покрывать Порошенко © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

«Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине — СБУ… По-хорошему организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть. Убедительно и искренне советую президенту Зеленскому гнать в шею таких "защитничков" национальной безопасности», — написал Саакашвили.

Он привел в пример свой президентский опыт и заявил, что закрыв Министерство безопасности, в Грузии стало только безопаснее.

Ранее СБУ заявила, что разоблачила и прекратила деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования — частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. По их данным, ее организовали Семенченко и Шевченко.