Представители журнала Playboy Ukraine обвинили коллег из Playboy Russia в плагиате обложки номера за апрель/май, которая, по их мнению, скопирована с декабрьского выпуска их журнала. Ответ они получили от продюсера российского Playboy Олега Селистры 23 марта в Instagram

«Олег, при всем уважении, но это же слизано с декабрьской обложки украинского Плейбоя?» — написала украинская актриса Елизавета Гриненко.

Селистра предложил ей прислать обложку украинского журнала, которую она имеет в виду, в его личные сообщения, чтобы обсудить вопрос предметно. А после констатировал, что стиль, в «слизывании» которого она обвиняет Playboy Russia, давно не новый.

«Если вы считаете, что стиль Cyberpunk — это плагиат, то можно написать тысячам изданий по миру, фотографам продакшена по миру и отдельно обвинить Playboy Russia в плагиате общей концепции собственных журналов, а обложка украинского от декабря и наша — две абсолютно разных обложки!» — отреагировал Селистра.

Чуть позже к критике российского издания присоединилась автор украинской обложки режиссер Даниела Рубинштейн. Она пошла дальше, заявив, что Playboy Russia еще и использовал то же самое нижнее белье.

«В обложке Playboy Russia использовались те же графические элементы, что и в декабрьском номере, более того, использовалась та же одежда украинского бренда Zhilyova Lingerie. Лично мне и нашей команде очень приятно, что вас вдохновила наша работа», — прокомментировала Рубинштейн.

«Девочки, прекратите этот непрофессиональный сюр! Хотите, ведите открытый диалог с Playboy Russia и Playboy, которые, если вы вдруг не в курсе, ставят задачи, и мы с удовольствием на это посмотрим! И если уже говорить про обложки в этом стиле у Playboy, то они выпускались еще в период фильма "Трон" — 2010 год, например, и т.д. А говоря про плагиат — учите теорию и матчасть», — подвел итог под спором Селистра.

Для сравнения, вот обложка Playboy Russia:

А это тот самый декабрьский номер Playboy Ukraine, с которого якобы была «слизана» обложка: