Президент США Джо Байден фактически заявил о том, что Европа должна продолжать поддерживать украинский режим и продолжать вводить санкции против России в поддержку этого украинского режима. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян: Западу эффективнее война в Приднестровье, а не в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байден заявлял, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным вопросом для Европы и США.

«И если Европа будет по каким-то причинам сливать Украину как уже никому не нужный актив, то американцы рассмотрят это как дезертирство из рядов антироссийских сил со всеми вытекающими. Потому что, напоминаю, для того, чтобы снять с России санкции за украинские дела, достаточно голоса одной страны — члена Европейского союза», — пояснил эксперт.

Молчание европейских властей относительно ситуации с закрытием телеканалов и санкциями в отношении оппозиционных политиков в Украине связано с тем, что на это дала добро администрация Байдена, чего, возможно, не было бы при Дональде Трампе, считает Мирзаян.

Политолог добавил, что в дальнейшем администрация Байдена будет толкать Украину на обострение ситуации в Донбассе, но для России гораздо опаснее потенциальное обострение в Приднестровье.

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