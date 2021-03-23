Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Брюсселе напомнит главе МИД Германии Хайко Маасу о санкциях против трубопровода «Северный поток – 2». Об этом сам Блинкен сообщил 23 марта в штаб-квартире НАТО

США при президенте Джо Байдене не вводили новых санкций против «Северного потока — 2», поскольку Байден, хотя и выступает против проекта газопровода, не желает портить отношения с ФРГ.

«Я очень жду встречи с моим немецким коллегой… Я ожидаю, что "Северный поток – 2" будет обсуждаться во время этого разговора», — сказал Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что Байден считает газопровод плохой идеей. Американский президент, по его словам, заявляет, что «Северный поток – 2» потенциально может ударить по интересам Украины, Польши «и ряда других близких партнеров или союзников» США.

«Северный поток – 2»: Берлин предлагает Вашингтону «водородную сделку» на Украине © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Глава Госдепа поведал, что напомнит своему немецкому коллеге «о законе в США, который требует от нас вводить санкции против компаний, вовлеченных в усилия по завершению трубопровода».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.