В Харькове работники театров вышли на акцию протеста к зданию облгосадминистрации из-за задержки выплаты заработной платы и сокращения финансирования отрасли. Об этом 22 марта сообщили в сюжете ТСН

Икра и устрицы отменные: Седокова в разгар эпидемии похвасталась походом в театр © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Актеры и работники харьковских театров обратились к министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко с просьбой обеспечить финансирование театров и гарантировать сохранение рабочих мест.

На Украине сейчас непростая ситуация с коронавирусом. В стране объявлен так называемый адаптивный карантин, при котором области поделены на зоны в зависимости от числа заражения. За все время пандемии в стране заболели 1 565 732 украинца, летальных случаев — 30 431.