Таким образом участники акции протеста хотели поддержать театры, пострадавшие в связи с карантинными ограничениями, а также лишенные части финансирования на последней сессии областного совета.
Актеры и работники харьковских театров обратились к министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко с просьбой обеспечить финансирование театров и гарантировать сохранение рабочих мест.
На Украине сейчас непростая ситуация с коронавирусом. В стране объявлен так называемый адаптивный карантин, при котором области поделены на зоны в зависимости от числа заражения. За все время пандемии в стране заболели 1 565 732 украинца, летальных случаев — 30 431.