Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова усомнилась в наличии юридических оснований для привлечения к уголовной ответственности депутатов, голосовавших за ратификацию договора о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года (Харьковские соглашения). Об этом 17 марта сообщил УНИАН

Разумков сказал, накажут ли депутатов за Харьковские соглашения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы не можем привлекать народных депутатов за их волеизъявление, когда они выполняют свои программные обещания», — сказала Венедиктова.

Она пояснила, что эта ситуация не имеет ничего общего с уголовным делом против бывшего президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене за подписание договора.

Харьковские соглашения были подписаны в 2010 году. В рамках этих документов размещение флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

В январе 2021 года по этому факту Государственное бюро расследований предъявило Януковичу обвинение в госизмене. Следствие считает, что документы нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности.

На прошлой неделе СНБО поручил Службе безопасности Украины открыть уголовное дело против бывших и действующих депутатов Верховной Рады, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что к разбирательству будут привлечены в том числе олигархи и политики, в настоящее время отошедшие от публичной деятельности.