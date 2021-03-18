По ее словам, сама возможность осудить парламентария за голосование по тому или иному законопроекту, если оно прошло без нарушения процедуры, является не более чем «юридической абстракцией», так как депутаты обязаны «исполнять волю своих избирателей».
«Мы не можем привлекать народных депутатов за их волеизъявление, когда они выполняют свои программные обещания», — сказала Венедиктова.
Она пояснила, что эта ситуация не имеет ничего общего с уголовным делом против бывшего президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене за подписание договора.
Харьковские соглашения были подписаны в 2010 году. В рамках этих документов размещение флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.
В январе 2021 года по этому факту Государственное бюро расследований предъявило Януковичу обвинение в госизмене. Следствие считает, что документы нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности.
На прошлой неделе СНБО поручил Службе безопасности Украины открыть уголовное дело против бывших и действующих депутатов Верховной Рады, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что к разбирательству будут привлечены в том числе олигархи и политики, в настоящее время отошедшие от публичной деятельности.