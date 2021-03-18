Верховная Рада Украины может поддержать денонсацию Харьковских соглашений с Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму. Вероятность такого шага со стороны парламентариев достаточно высока, сообщил 17 марта «Пятому каналу» спикер украинского парламента Дмитрий Разумков

Разумков сказал, накажут ли депутатов за Харьковские соглашения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что поддерживает принятие данного решения.

В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.

На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений, в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить уголовное дело по статье «госизмена». Позже два депутата от партии «Слуга народа» внесли в Раду законопроект о денонсации соглашений.