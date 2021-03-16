Как предыдущая, так и нынешняя администрации США пытались остановить строительство газопровода, в который европейцы уже вложили миллиарды евро. Вашингтон опасается сближения России и ЕС в рамках данного проекта.
Опрошенные Reuters дипломаты и чиновники заявляют, что в Берлине уверены: лучшая стратегия — это достроить газопровод, который завершен уже примерно на 95%.
По оценкам аналитиков, строительство может быть окончено к сентябрю этого года. У администрации Байдена осталось мало времени на введение дополнительных мер, чтобы остановить проект, пишет агентство.
«В Берлине пытаются выиграть время и убедиться в завершении строительства, потому что там думают, что, когда трубопровод будет запущен, ситуация будет выглядеть иначе для Соединенных Штатов», — сказал высокопоставленный европейский дипломат.
Вашингтон продолжает публично заявлять, что будет принимать меры для остановки «Северного потока – 2», однако немецкие чиновники и европейские дипломаты полагают, что вопрос можно решить путем переговоров.
«В Берлине считают, что у Вашингтона есть желание вести переговоры об этом и найти решение», — цитирует информагентство европейского дипломата.
По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, Вашингтон продолжает на разных уровнях взаимодействовать с немецким правительством относительно новых санкций, при этом президент Джо Байден желает наладить отношения с ЕС.
«Мы не считаем, что США должны предлагать какие-то варианты. Это немецкая проблема, которую на самом деле создали немцы», — приводит Reuters слова американского дипломата.
Как рассказал агентству высокопоставленный немецкий чиновник, у Германии также нет планов делать какие-то предложения по «Северному потоку – 2».