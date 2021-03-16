Германия делает ставку на то, что подход новой американской администрации к российскому проекту «Северный поток – 2» будет прагматичным, и настаивает на завершении строительства трубопровода вопреки возражениям Вашингтона, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди немецких чиновников, а также европейских и американских дипломатов

Как предыдущая, так и нынешняя администрации США пытались остановить строительство газопровода, в который европейцы уже вложили миллиарды евро. Вашингтон опасается сближения России и ЕС в рамках данного проекта.

Опрошенные Reuters дипломаты и чиновники заявляют, что в Берлине уверены: лучшая стратегия — это достроить газопровод, который завершен уже примерно на 95%.

«Северный поток – 2»: США изучают возможности новых санкций, а Киеву нужно обострение конфликта на Донбассе, чтобы затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«В Берлине пытаются выиграть время и убедиться в завершении строительства, потому что там думают, что, когда трубопровод будет запущен, ситуация будет выглядеть иначе для Соединенных Штатов», — сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Вашингтон продолжает публично заявлять, что будет принимать меры для остановки «Северного потока – 2», однако немецкие чиновники и европейские дипломаты полагают, что вопрос можно решить путем переговоров.

«В Берлине считают, что у Вашингтона есть желание вести переговоры об этом и найти решение», — цитирует информагентство европейского дипломата.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, Вашингтон продолжает на разных уровнях взаимодействовать с немецким правительством относительно новых санкций, при этом президент Джо Байден желает наладить отношения с ЕС.

«Мы не считаем, что США должны предлагать какие-то варианты. Это немецкая проблема, которую на самом деле создали немцы», — приводит Reuters слова американского дипломата.

Как рассказал агентству высокопоставленный немецкий чиновник, у Германии также нет планов делать какие-то предложения по «Северному потоку – 2».