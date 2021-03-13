Команды Петра Порошенко и Владимира Зеленского похожи на два конкурирующих конструкторских бюро, разрабатывающих схожие изделия, разница в которых непринципиальна только для непричастных. Об этом рассказал киевский журналист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев Александр Турчинов заявлял, что экс-президент Петр Порошенко готов возглавить правительство Украины. По его словам, «Европейская солидарность» теоретически готова войти в парламентскую коалицию со «Слугой народа», если депутаты из президентской партии «прозреют и захотят работать на свою страну».

Но те конкретные люди, которые сейчас сидят на потоках, очень болезненно реагируют друг на друга: у Порошенко обижены на «выскочек», а «выскочки» не хотят потерять то, до чего так неожиданно дорвались, категоричен эксперт.

«Украинцы проголосовали за Зеленского по одному базовому критерию — чтобы он не был Порошенко. А он уже стал как Порошенко. Вот и вся его «эффективность». Это же касается работы его команды. Никто здесь не знает и не понимает, что эта команда строит. Более того, у самой этой команды нет никакого плана. Люди сидят на потоках, надувают щеки и тырят деньги. Параллельно рассказывают пафосные истории», — подчеркнул Лесев.

Тем не менее, добавил публицист, вряд ли между Порошенко и Зеленским сейчас возможен какой-то союз, поскольку для обоих это будет означать потерю рейтинга.

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