Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, в чем заключается феномен певицы Аллы Пугачевой и как ей удалось получить титул примадонны и лучшей исполнительницы целых поколений. Свое мнение критик высказал в эфире программы «Ходят слухи», вышедшей на днях на YouTube

«Злая сатира»: Соседов оценил Зеленского в роли президента © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Соседов сначала пошутил, что и сам порой задается этим вопросом, ведь в Пугачевой действительно не было ничего особенного, а такие исполнительницы, как София Ротару, Эдита Пьеха и Валентина Толкунова, ни в чем ей не уступали, а были даже более талантливыми и результативными, чем примадонна.

«Создали мифологию, очень грамотно создали мифологию, вот такой пиар, то, что мы сейчас называем пиаром, это было впервые опробовано на ней (Пугачевой. — Ред.) благодаря, конечно, режиссеру Александру Стефановичу, кто, собственно, и придумал надувание одной артистки», — сказал Соседов.

Критик пояснил, что методами этого «надувания» было постоянное внушение зрителям, что Пугачева великая и лучше всех. Для этого, по словам Соседова, использовались самые разные методы.

Например, эффект контраста, когда вот только что артистка умирала над сонетом Шекспира и весь зал рыдал вместе с ней, как через секунду она уже пела песенку первоклассника. Такое переключение, уверен критик, «замутняло сознание людей», которые все время не узнавали Пугачеву.

Читайте также: «Репетиция похорон?»: Пугачева померкла на фоне Распутиной.

В текстах песен, считает Соседов, тоже использовалось внушение, типа «не живу я, как в раю» или «так же, как все». Кроме того, считает он, постоянные упоминания о театре имени Пугачевой — не что иное, как воздействие на умы и «надувальство зрителя».

Также критик подчеркнул, что выходы на сцену примадонна всегда дозировала, порой заставляя зрителей ждать новую песню по полгода и более, что сложно назвать высоким уровнем работы, и такого себе не позволяли другие артисты.