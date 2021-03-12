Иностранная компания подделала документы для участия в тендере «Укравтодора» по ремонту дороги государственного значения. Об этом 12 марта сообщается на сайте Службы безопасности Украины

Отмечается, что финансирование должны были обеспечить из государственного бюджета. Ожидаемая стоимость составляла более 1,3 млрд гривен (около 3,2 млрд рублей).

«Установлено, что асфальтобетонного завода, который указан в документации, вообще не существует, по его "адресу" находится пустырь», — говорится в сообщении.

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После вмешательства СБУ руководство госпредприятия отклонило тендерное предложение иностранной компании за нарушение законодательства.

СБУ не раскрывает названия компании-нарушителя. Однако на сайте торгов Zakupki.prom.ua есть информация о компании «Онур Конструкцион Интернешнл», которая является победителем многих инфраструктурных тендеров в Украине, в том числе и по Гаванскому мосту.

Согласно данным YouControl, учредителями компании являются два гражданина Турции: Четинджевиз Ихсан и Четинджевиз Онур. Также есть бенефициарный владелец — гражданин Украины Олег Фарион.

Также указано, что Исхан и Онур Четинджевиз находятся под турецкими санкциями, а компания фигурировала в нескольких уголовных производствах.