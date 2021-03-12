Отмечается, что финансирование должны были обеспечить из государственного бюджета. Ожидаемая стоимость составляла более 1,3 млрд гривен (около 3,2 млрд рублей).
«Установлено, что асфальтобетонного завода, который указан в документации, вообще не существует, по его "адресу" находится пустырь», — говорится в сообщении.
По заключению экспертов, выполнение работ могло привести к хищению десятков миллионов бюджетных средств.
После вмешательства СБУ руководство госпредприятия отклонило тендерное предложение иностранной компании за нарушение законодательства.
СБУ не раскрывает названия компании-нарушителя. Однако на сайте торгов Zakupki.prom.ua есть информация о компании «Онур Конструкцион Интернешнл», которая является победителем многих инфраструктурных тендеров в Украине, в том числе и по Гаванскому мосту.
Согласно данным YouControl, учредителями компании являются два гражданина Турции: Четинджевиз Ихсан и Четинджевиз Онур. Также есть бенефициарный владелец — гражданин Украины Олег Фарион.
Также указано, что Исхан и Онур Четинджевиз находятся под турецкими санкциями, а компания фигурировала в нескольких уголовных производствах.