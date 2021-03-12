Отмечается, что финансирование должны были обеспечить из государственного бюджета. Ожидаемая стоимость составляла более 1,3 млрд гривен (около 3,2 млрд рублей).

«Установлено, что асфальтобетонного завода, который указан в документации, вообще не существует, по его "адресу" находится пустырь», — говорится в сообщении.

«Большое строительство» – 2021. Гордость Зеленского рискует утонуть в коррупции
«Большое строительство» – 2021. Гордость Зеленского рискует утонуть в коррупции
© president.gov.ua
По заключению экспертов, выполнение работ могло привести к хищению десятков миллионов бюджетных средств.

После вмешательства СБУ руководство госпредприятия отклонило тендерное предложение иностранной компании за нарушение законодательства.

СБУ не раскрывает названия компании-нарушителя. Однако на сайте торгов Zakupki.prom.ua есть информация о компании «Онур Конструкцион Интернешнл», которая является победителем многих инфраструктурных тендеров в Украине, в том числе и по Гаванскому мосту.

Согласно данным YouControl, учредителями компании являются два гражданина Турции: Четинджевиз Ихсан и Четинджевиз Онур. Также есть бенефициарный владелец — гражданин Украины Олег Фарион.

Также указано, что Исхан и Онур Четинджевиз находятся под турецкими санкциями, а компания фигурировала в нескольких уголовных производствах.