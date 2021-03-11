«Nexta — вы просто трусливые п*****ы. Все, кто на Батьку льют эту ложь, конченные м****и и выродки. Лукашенко от народа и для народа. И мы вместе вам еще покажем, как миром править во благо простого народа», — заявил Шевченко.
При этом нардеп также обратился к украинцам, пообещав им «прогнать заграничных агентов».
Ранее белорусский журналист Степан Путило и команда Telegram-канала Nexta выпустили на YouTube расследование «о коррупции Лукашенко». В фильме «Лукашенко. Золотое дно» перечисляются 18 объектов недвижимости, которыми, по утверждению авторов, пользуется белорусский президент. Среди них — резиденции Дворец независимости в Минске, база отдыха «Крупенино» в Витебской области и хутор Вискули под Брестом.
В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta экстремистским ресурсом, а основателя канала Путило объявили в розыск в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. В ноябре МИД Белоруссии потребовал от Польши, где находится журналист, выдать Путило.