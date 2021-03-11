Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко раскритиковал расследование оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta («Нехта») о дворцах президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале 10 марта

Безпалько о неоднозначных маневрах Лукашенко в отношении РФ — видео заявил Шевченко.

При этом нардеп также обратился к украинцам, пообещав им «прогнать заграничных агентов».

Ранее белорусский журналист Степан Путило и команда Telegram-канала Nexta выпустили на YouTube расследование «о коррупции Лукашенко». В фильме «Лукашенко. Золотое дно» перечисляются 18 объектов недвижимости, которыми, по утверждению авторов, пользуется белорусский президент. Среди них — резиденции Дворец независимости в Минске, база отдыха «Крупенино» в Витебской области и хутор Вискули под Брестом.

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta экстремистским ресурсом, а основателя канала Путило объявили в розыск в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. В ноябре МИД Белоруссии потребовал от Польши, где находится журналист, выдать Путило.