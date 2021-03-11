Сотрудник страховой компании Штефан Хайлеманн из Германии прилетел с семьей в Россию ради вакцины «Спутник V». Его историю на днях рассказало немецкое издание Focus

Гондурас купил российскую вакцину «Спутник V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника"», — объяснил немец.

Хайлеманн также рассказал о побочных эффектах после прививки, которую также сделали его жена и дети. Немец почувствовал себя разбитым и отметил повышенную температуру. Однако, по его словам, на следующий день все прошло.

В заключение Хайлеманн добавил, что жизнь в России сейчас приятнее, чем в Германии, имея в виду разницу в ограничительных мерах по борьбе с пандемией.

«Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться», — заверил он.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.