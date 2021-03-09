Во вторник, 9 марта, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) допросила одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, против которого ранее решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) были введены санкции

Зеленский хочет навсегда забанить «каналы Медведчука» в YouTube © president.gov.ua

В рамках какого дела происходил допрос не уточняется. Предположительно, допрос связан с неким делом, касающимся «государственной измены».

Сам Медведчук и партия ОПЗЖ данную информацию пока не комментируют.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, в частности были заморожены их активы. До этого другим решением Совета нацбезопасности были закрыты три оппозиционных канала, которые связывали с Медведчуком.

После этого в СМИ появилась запись телефонного разговора Медведчука с тогдашним и помощника президента РФ Владиславом Сурковым, датированная 2014 годом, в нем шла речь об обмене пленными в Донбассе и поставках электроэнергии. В СБУ тогда заявили, что будут проверять данную информацию на предмет уголовного правонарушения.