«Я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу», — сказал президент.
Зеленский отметил, что в будущем украинский Центр станет международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире.
Ранее Зеленский впервые в ООН выступил с инициативой создания на Украине Центра противодействия дезинформации. Тогдашний министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что вполне оправданной мерой может быть введение уголовной ответственности для журналистов, которые за деньги занимаются подготовкой заказных материалов.