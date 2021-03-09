Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в ближайшее время в стране начнет работать Центр противодействия дезинформации. Его слова прозвучали 9 марта на форуме «Украина 30», который транслировался в Facebook

Теле-«Дом» с химерами, или Как бороться с привидениями © Facebook, Телеканал Дом Зеленский отметил, что в будущем украинский Центр станет международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире. Ранее Зеленский впервые в ООН выступил с инициативой создания на Украине Центра противодействия дезинформации. Тогдашний министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что вполне оправданной мерой может быть введение уголовной ответственности для журналистов, которые за деньги занимаются подготовкой заказных материалов.