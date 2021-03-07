АО «Укрзализныця» с 8 марта приостанавливает высадку и посадку пассажиров в Закарпатской области Украины из-за карантинных ограничений. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба госкомпании

Губернатору Закарпатья поручили уволить виновников вспышки COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Олег Немчинов сообщил, что Закарпатская область с 8 марта перейдет в «красную» зону карантина по COVID-19. В «красной» зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

«"Укрзализныця" с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в Закарпатье, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно», — говорится в сообщении.

С 24 февраля на Украине действует адаптивный карантин. В зависимости от уровня заражения COVID-19 установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».

При этом, по словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, второй год пандемии может быть сложнее первого из-за мутаций коронавируса и появления новых штаммов. Медики в «красных» карантинных зонах подтверждают данные о большом количестве тяжелых больных и госпитализаций.