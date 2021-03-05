Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что украинских силовиков специально провоцируют для срыва режима тишины в Донбассе. Об этом 5 марта он заявил во время онлайн-конференции с представителями Центра европейской политики, которая транслировалась в Facebook

По его словам, последние месяцы, и в основном последние недели, Киев наблюдает эскалацию конфликта. Кость Бондаренко: Перемирие в Донбассе висит на волоске © РИА Новости, Нина Зотина

«По нашему мнению, идет специальная провокация Вооруженных сил Украины для того, чтобы прекратить режим прекращения огня», — сказал Ермак.

Он также сообщил, что за время конфликта в регионе погибли около 14 тыс. человек, а переселенцами стало около 2 млн человек.

Об эскалации ситуации заявляют также в ДНР и ЛНР, обвиняя в этом Киев. Ранее с целью защиты жителей республики глава ДНР Денис Пушилин разрешил силам Народной милиции открывать превентивный огонь и подавлять огневые точки украинской стороны.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.