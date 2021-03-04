Как уточняется, судно «Академик Черский», вышедшее сегодня из немецкого порта Висмар, будет достраивать трубопровод вместе с трубоукладчиком «Фортуна», уже работающем на проекте.
Работы будут вестись вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода.
«Детали: до конца сентября 2021 года, будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) — 7)», — говорится в сообщении.
Ранее DMA указывало срок до конца апреля. При этом «Газпром» заявлял, что заострять внимание на сроках завершения строительства «Северного потока 2» не стоит, точных дат нет, и важен сам запуск проекта.
В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.