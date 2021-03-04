Работы по укладке труб «Северного потока 2» в водах Дании продлятся до конца сентября, сообщает РИА Новости 4 марта со ссылкой на Морское управление Дании (DMA)

Как уточняется, судно «Академик Черский», вышедшее сегодня из немецкого порта Висмар, будет достраивать трубопровод вместе с трубоукладчиком «Фортуна», уже работающем на проекте.

Работы будут вестись вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода.

«Детали: до конца сентября 2021 года, будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) — 7)», — говорится в сообщении.

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В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.