Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия 4 марта рассказал, что в украинском парламенте в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО «Мотор Сич»

«На этой неделе мы будем подавать законопроект о национализации "Мотор Сичи". Вы знаете, что наложили санкции против китайских компаний. Этот вопрос обороноспособности», — сказал Арахамия.

Он добавил, что, хотя с Китаем и надо проводить переговоры по данному вопросу, это не отменяет необходимости регистрировать указанный законопроект, так как «сейчас полностью не определено состояние предприятия, там работают несколько десятков тысяч человек».

США пытаются сорвать сделку по продаже Китаю украинской компании «Мотор Сич» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» после экспроприации завода подали иск против Украины в международный арбитраж на сумму $3,6 млрд.

Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около $7 млрд ежегодно.