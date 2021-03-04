Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может наряду с баржей «Фортуна» достраивать газопровод «Северный поток – 2», простояв более месяца в немецком порту Висмара, покинуло порт Висмар после месячной стоянки, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов ShipTracking

«Пока направление движения судна точно не ясно, но оно набирает скорость. Трубоукладчик "Фортуна" при этом продолжает работы по укладке труб "Северного потока – 2" в водах Дании», — говорится в сообщении.

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

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Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.