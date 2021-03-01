Единственным человеком, который может справится с политическим кризисом в Белоруссии, является Александр Лукашенко, поскольку вся власть в стране принадлежит ему. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Затаились на кухнях». Белорусский эксперт сказал, что будет дальше с протестами и Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его мнению, пока из того, что говорил Лукашенко в том числе о передачи части своих полномочий Всебелорусскому народному собранию, свидетельствует не о реформе, а об имитации реформы.

«ВНС — орган, который избирается совершенно непрозрачно. Часть людей туда вообще делегирует исполнительная власть. Всех остальных избирают местные советы. Но какими принципами они руководствуются при этом избрании, непонятно. Нигде не записано, и никто толком объяснить не может», — указал Ищенко.

Идея с ВНС вызывает огромное количество вопросов, ответов на которые пока нет, возникает твердое ощущение, что Лукашенко создает фикцию, что он формально поделится частью своих полномочий, но по факту оставит их у себя, резюмировал политолог.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.