Сам Лукашенко признает необходимость политических реформ и необходимость поделиться своими властными полномочиями, и дальше вопрос заключается в том, как он будет ей делиться, отметил эксперт.
По его мнению, пока из того, что говорил Лукашенко в том числе о передачи части своих полномочий Всебелорусскому народному собранию, свидетельствует не о реформе, а об имитации реформы.
«ВНС — орган, который избирается совершенно непрозрачно. Часть людей туда вообще делегирует исполнительная власть. Всех остальных избирают местные советы. Но какими принципами они руководствуются при этом избрании, непонятно. Нигде не записано, и никто толком объяснить не может», — указал Ищенко.
Идея с ВНС вызывает огромное количество вопросов, ответов на которые пока нет, возникает твердое ощущение, что Лукашенко создает фикцию, что он формально поделится частью своих полномочий, но по факту оставит их у себя, резюмировал политолог.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.