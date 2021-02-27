Если с Запада будет дана команда «качать» Приднестровье, РФ окажется в почти безвыходной ситуации с двумя невыгодными Москве сценариями. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян сказал в интервью изданию Украина.ру

Спиридон Килинкаров: визит Санду в Украину приведет к выводу войск РФ из Приднестровья? © скриншот видео Украина.ру

Он отметил, что в случае обострения в Донбассе Россия сможет поставить туда системы современного вооружения и выправить ситуацию. Однако это не сработает в случае блокады Приднестровья.

«Для того чтобы прийти на помощь Приднестровью, Россия должна либо заходить туда через Румынию, то есть страну — члена НАТО, — это война с НАТО, либо вторгаться на Украину… Наверное, все-таки сдача Приднестровья будет хуже, чем война с Украиной, но это уже должен решать не я, а наше руководство. А учитывая чрезмерную осторожность российского руководства… я не исключаю, что эта гиперосторожность приведет к тому, что мы совершим апокалиптическую ошибку и сдадим Приднестровье», — заявил Мирзаян.

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