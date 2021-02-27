По его словам, сегодня Россия расплачивается за свою крайнюю нерешительность в карабахском кризисе, когда другие страны сделали вывод, что могут решать территориальные конфликты на российской периферии без учета мнения Москвы.
Он отметил, что в случае обострения в Донбассе Россия сможет поставить туда системы современного вооружения и выправить ситуацию. Однако это не сработает в случае блокады Приднестровья.
«Для того чтобы прийти на помощь Приднестровью, Россия должна либо заходить туда через Румынию, то есть страну — члена НАТО, — это война с НАТО, либо вторгаться на Украину… Наверное, все-таки сдача Приднестровья будет хуже, чем война с Украиной, но это уже должен решать не я, а наше руководство. А учитывая чрезмерную осторожность российского руководства… я не исключаю, что эта гиперосторожность приведет к тому, что мы совершим апокалиптическую ошибку и сдадим Приднестровье», — заявил Мирзаян.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.