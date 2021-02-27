При экс-президенте США Дональде Трампе были бы невозможны нынешние санкции властей Украины в отношении оппозиции. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян сказал в интервью изданию Украина.ру

Дружба паяцев: новости байденизма-зеленизма © РИА Новости, пресс-служба президента Украины Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

«На Украине этого хотели давно и понимали, что Трамп на это добро не даст: у Трампа было специфическое отношение к Украине. А вот при [президенте США Джо] Байдене — вполне возможно. Поэтому я не исключаю, что здесь сошлись одиночества — Байден сказал: "Давайте мочите", и [президент Украины Владимир] Зеленский сказал: "Есть, я с радостью, мой дорогой оберштурмбаннфюрер"», — сказал Мирзаян.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

Шестнадцатого февраля блогеру, лидеру «Партии Шария» Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.