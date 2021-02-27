Позиция ЕС по вопросам международного сотрудничества — это позиция трансатлантических элит, которые заточены на то, чтобы американцы и дальше управляли Европой и решали все ее проблемы. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян сказал в интервью изданию Украина.ру

ЕС против США в «нормандском формате» из-за России — Попов © sobityadnya.ru Джо Байден заявил, что Америка вернулась в Европу, и при этом определил Россию как главного противника единства США и Евросоюза.

Мирзаян отметил, что, поддерживая такую позицию США, ЕС действует вопреки национальным интересам.

Так, по его словам, не в интересах европейских стран заниматься конфликтом с РФ, участвовать в американском конфликте с Ираном, отказываться от российского предложения по созданию системы коллективной безопасности в Европе, становиться препоной на пути строительства «Северного потока — 2» и заниматься поддержкой неонацистского режима на Украине.

«Европейская элита не действует по национальным интересам, она действует по указаниям США плюс по собственным специфическим взглядам на отношения с Российской Федерацией», — подчеркнул Мирзаян.

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