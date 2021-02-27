Ранее на Мюнхенской конференции президент США Джо Байден заявил, что Америка вернулась в Европу, и при этом определил Россию как главного противника единства США и Евросоюза.
Мирзаян отметил, что, поддерживая такую позицию США, ЕС действует вопреки национальным интересам.
Так, по его словам, не в интересах европейских стран заниматься конфликтом с РФ, участвовать в американском конфликте с Ираном, отказываться от российского предложения по созданию системы коллективной безопасности в Европе, становиться препоной на пути строительства «Северного потока — 2» и заниматься поддержкой неонацистского режима на Украине.
«Европейская элита не действует по национальным интересам, она действует по указаниям США плюс по собственным специфическим взглядам на отношения с Российской Федерацией», — подчеркнул Мирзаян.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.