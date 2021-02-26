Ранее на Мюнхенской конференции президент США Джо Байден назвал отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины «жизненно важным» вопросом для Европы и США.
«Он сказал, что Европа должна продолжать поддерживать украинский режим и продолжать вводить санкции против Российской Федерации в поддержку этого украинского режима. И если Европа будет по каким-то причинам сливать Украину как уже никому не нужный актив, то американцы рассмотрят это как дезертирство из рядов антироссийских сил со всеми вытекающими», — пояснил Мирзаян.
Он напомнил, что для снятия с России санкций по украинскому кейсу достаточно голоса одной страны-члена Европейского союза.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.