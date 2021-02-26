На Мюнхенской конференции по безопасности в Европе Вашингтон намекнул ЕС на последствия от отказа поддержки украинского режима. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мизраян сказал в интервью изданию Украина.ру

Россия — враг, Украина — инструмент. Что значат слова Байдена о «возвращении США» © REUTERS, Jonathan Ernst Джо Байден назвал отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины «жизненно важным» вопросом для Европы и США.

«Он сказал, что Европа должна продолжать поддерживать украинский режим и продолжать вводить санкции против Российской Федерации в поддержку этого украинского режима. И если Европа будет по каким-то причинам сливать Украину как уже никому не нужный актив, то американцы рассмотрят это как дезертирство из рядов антироссийских сил со всеми вытекающими», — пояснил Мирзаян.

Он напомнил, что для снятия с России санкций по украинскому кейсу достаточно голоса одной страны-члена Европейского союза.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.