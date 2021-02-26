Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мизраян объяснил, почему Западу не удается наладить сотрудничество с Россией. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Россия — враг, Украина — инструмент. Что значат слова Байдена о «возвращении США» © REUTERS, Jonathan Ernst Джо Байден заявил, что Америка вернулась в Европу, и при этом определил Россию как главного противника единства США и Евросоюза.

Мирзаян подчеркнул, что это не значит, что РФ является главным врагом Америки, потому что таковым Вашингтон считает Китай. При этом эксперт не исключил, что рано или поздно американцы осознают необходимость сотрудничества с Россией для совместного сдерживания КНР.

«У нас много общих интересов, у нас много общих задач, и Российская Федерация не против заниматься этим сотрудничеством. Проблема в том, что американцы против. То есть американцы хотят сотрудничать с Россией, но при этом они еще хотят вводить против нее санкции», — отметил Мирзаян.

То же самое, по его словам, хочет делать и Европа. Политолог напомнил о результатах заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза, на котором глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Союз готов сотрудничать с Россией в тех областях, где это взаимовыгодно, не отменяя при этом санкций, с чем Москва не согласна.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.