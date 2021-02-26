Однажды перед Вашингтоном встанет выбор, кто опаснее — Россия или Китай, и выбор будет сделан не в пользу РФ, что выгодно Москве. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мизраян сказал в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: США объявили Китаю «войну за европейское наследство», но Россия будет главным полем боя © Facebook, Філософ Вишинський Джо Байден заявил, что Америка вернулась в Европу, и при этом определил Россию как главного противника единства США и Евросоюза.

Мирзаян подчеркнул, что это не значит, что РФ является главным врагом Америки, потому что таковым Вашингтон считает Китай.

В этом контексте эксперт не исключил, что в какой-то момент американцы осознают невозможность одновременного сдерживания и России, и Китая, так как это дает Москве и Пекину платформу для формирования антиамериканского альянса. В этой ситуации, по словам политолога, для США правильной тактикой было бы выбрать одного противника и подтянуть второго к его сдерживанию.

«И когда до американцев эта мысль элементарная дойдет, которую уже, кстати, озвучивают некоторые американские политологи, им придется выбирать, кто для них опаснее — Россия или Китай. Выбор будет сделан в пользу главного врага, а поскольку главным врагом при Байдене обозначен Китай, значит, выбор будет сделан в пользу Китая, что для Российской Федерации хорошо», — заявил Мирзаян.

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