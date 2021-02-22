«Моя Мама сегодня скоропостижно ушла из Жизни.. Сердце разрывается…» — написала Миронова.
О причине смерти не сообщается.
Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ актриса играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Затем — около двадцати лет в Московском академическом театре Сатиры. В 1983 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.
Прославила Градову роль радистки Кэт в телефильме «Семнадцать мгновений весны». Также она сыграла в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Рождение», «Осенние свадьбы». По пьесам «Маленькие комедии большого дома» и «Собака Баскервилей» с ее участием были сняты телеспектакли.