На 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова в Instagram 22 февраля

«Моя Мама сегодня скоропостижно ушла из Жизни.. Сердце разрывается…» — написала Миронова.

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Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ актриса играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Затем — около двадцати лет в Московском академическом театре Сатиры. В 1983 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

Прославила Градову роль радистки Кэт в телефильме «Семнадцать мгновений весны». Также она сыграла в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Рождение», «Осенние свадьбы». По пьесам «Маленькие комедии большого дома» и «Собака Баскервилей» с ее участием были сняты телеспектакли.